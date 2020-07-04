«Сельта» — «Бетис»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 34-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграла вничью с— 1:1.

В составе команды из Виго голом отметился Нолито (22-я минута), за гостей отличился Зухаир Феддаль (79).

Российский нападающий Федор Смолов вышел в основном составе «Сельты» и провел на поле 54 минуты.

«Сельта» набрала 35 очков и поднялась на 16-е место в турнирной таблице Примеры, «Бетис», имея в активе 38 очков, занимает 13-ю строчку.