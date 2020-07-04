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    «Сельта» упустила победу над «Бетисом»

    «Сельта» — «Бетис»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 34-го тура чемпионата Испании «Сельта» на своем поле сыграла вничью с «Бетисом» — 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе команды из Виго голом отметился Нолито (22-я минута), за гостей отличился Зухаир Феддаль (79).

    Российский нападающий Федор Смолов вышел в основном составе «Сельты» и провел на поле 54 минуты.

    «Сельта» набрала 35 очков и поднялась на 16-е место в турнирной таблице Примеры, «Бетис», имея в активе 38 очков, занимает 13-ю строчку.

    Примера. 34-й тур
    «Сельта» — «Бетис» — 1:1 (1:0)
    Голы: Нолито, 22 (1:0). Феддаль, 79 (1:1)«Сельта»: Бланко, Араухо, Оласа, Мурильо, Васкес (Мальо, 62), Рафинья, Окай Йокушлу, Бельтран (Фернандес, 78), Смолов (Мендес, 54), Нолито (Брадарич, 77), Аспас (Мина, 77)«Бетис»: Хоэль Роблес, Феддаль, Манди, Алекс Морено (Педраса, 54), Эмерсон, Гуардадо, Каналес, Аленья (Хоакин, 57), Родригес, Хуанми (Тельо, 57), Лорен Морон (Борха Иглесиас, 90+2)Предупреждения: Алекс Морено, 21. Манди, 54. Васкес, 62. Аспас, 64. Тельо, 72. Каналес, 75. Араухо, 78. Окай Йокушлу, 82. Брадарич, 86
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