Евсеев выступил за расширение РПЛ

Главный тренер «Уфы»поделился мнением о расписании матчей в РПЛ после возобновления турнира.

«Меня спрашивают, что я думаю про такой график матчей, как сейчас. Когда не только возросло число игр в неделю, но и интервалы между ними меняются.

Мы пока играем через три дня на четвертый. Проблем и минусов не вижу. Нормальный график.

Успеваем восстанавливаться, проводить тактические тренировки и поддерживать физическое состояние у тех игроков, у кого мало игровой практики.

Да, сейчас будет накапливаться усталость. Будет меняться график матчей. Но это вопрос правильного восстановления команды.

У медицинского штаба добавится работы, что привычно и нормально. И, конечно, правильная ротация игроков. У нас футболистов хватает, все они хотят и готовы играть. Что мы и делаем.

Физическая и психологическая усталость будет накапливаться, как всегда бывает в конце сезона. Но повторюсь, я проблем не вижу.

Вспомните, как часто раньше говорили: в России играют мало. Теперь играем много. Я всегда говорил, что за расширение премьер-лиги. Чем больше команд, тем больше матчей», — написал Евсеев в своем инстаграме. 0