Нападающийв матче с(2:2) впервые забил в собственные ворота в ведущих европейских лигах, сообщает OptaJose.

По данным источника, Коста впервые записал автогол на свой счет за 194 матча в чемпионате Испании и 89 играх в рамках АПЛ.

