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    Месси лучший по системе «гол+пас» в XXI веке

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    Форвард «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим футболистом по системе «гол+пас» в XXI веке. К такому выводу пришли на сайте Transfermarkt.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    В тройке с Месси оказались форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и «Милана» Златан Ибрагимович.

    Десятка лучших выглядит так:

    1. Лионель Месси — 1014 голевых действий (861 матч, 699 забитых мячей, 315 голевых передач)
    2. Криштиану Роналду — 985 голевых действий (1004 матчей, 727 голов, 258 результативных передач)
    3. Златан Ибрагимович — 717 голевых действий (860, 521, 196)
    4. Луис Суарес — 714 голевых действий (713, 459, 255)
    5. Роберт Левандовски — 600 голевых действий (698, 466, 134)
    6. Тьерри Анри — 559 голевых действий (716, 369, 190)
    7. Серхио Агуэро — 545 голевых действий (733, 414, 131)
    8. Уэйн Руни — 543 голевых действия (864, 364, 179)
    9. Самуэль Это'О — 524 голевых действия (805, 408, 116)
    10. Карим Бензема — 513 голевых действий (735, 337, 176). 0

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