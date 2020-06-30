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    «Мальорка» разгромила «Сельту» Смолова. Россиянин вышел во втором тайме

    «Мальорка» — «Сельта»: счет 5:1, обзор голов

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    В матче 33 тура испанской Примеры «Мальорка» разгромила «Сельту» со счетом 5:1.

    Анте Будимир
    Анте Будимир

    Уже на 13 минуте Анте Будимир реализовал пенальти, открыв счет. До 30 минуте отметился Кучо, удвоив счет в игре. На 40 минуте Такефуса Кубо отпасовал на Алехандро Посо, который сделал счет комфортным.

    Через 5 инут после старта второй половины Яго Аспас сократил отставание ударом с пенальти. Правда, через 2 минуте Анте Будимир снова увел хозяев дальше, оформив дубль.

    Через 8 минут Сальва Севилья поставил точку в матче. В роли ассистента снова выступил японец Кубо.

    «Мальорка» подобралась к «Сельте» на расстояние пяти очков. команда имеет 29 пунктов, а соперник — 34. Хозяева занимают 18 место, а «кельты» 17.

    Примера. 33 тур
    «Мальорка» — «Сельта» — 5:1
    Голы: 1:0 — 13, пенальти Будимир, 2:0 — 27 Эрнандес, 3:0 — 40 Посо, 3:1 — 50, пенальти Аспас, 4:1 — 52 Будимир, 5:1 — 60 Севилья«Мальорка»: Рейна, Раильо, Вальент, Лумор (Гамес, 42), Баба, Посо, Севилья (Трайковски, 83), Дани Родригес (Фебас, 74), Кубо (Лаго Джуниор, 83), Эрнандес, Будимир (Чаваррия, 75)«Сельта»: Рубен Бланко, Араухо, Мурильо, Оласа, Васкес (Фернандес, 71), Рафинья (Айду, 71), Йокушлу (Смолов, 46), Брадарич, Денис Суарес (Нолито, 28), Аспас, Санти Мина (Мендес, 62)Предупреждения: Вальент (48), Будимир (54), Фернандес (75), Мурильо (80), Гамес (89)
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