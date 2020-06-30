«Мальорка» — «Сельта»: счет 5:1, обзор голов

В матче 33 тура испанской Примерыразгромиласо счетом 5:1.

Уже на 13 минуте Анте Будимир реализовал пенальти, открыв счет. До 30 минуте отметился Кучо, удвоив счет в игре. На 40 минуте Такефуса Кубо отпасовал на Алехандро Посо, который сделал счет комфортным.

Через 5 инут после старта второй половины Яго Аспас сократил отставание ударом с пенальти. Правда, через 2 минуте Анте Будимир снова увел хозяев дальше, оформив дубль.

Через 8 минут Сальва Севилья поставил точку в матче. В роли ассистента снова выступил японец Кубо.

«Мальорка» подобралась к «Сельте» на расстояние пяти очков. команда имеет 29 пунктов, а соперник — 34. Хозяева занимают 18 место, а «кельты» 17.