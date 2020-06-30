«Локомотив» — «Крылья Советов»: счет 1:1, обзор голов

В матче 25 тура РПЛ московскийспасся от поражения, сыграв вничью 1:1 с

На 14 минуте Деян Радоньич вывел «Крылья Советов» вперед. Он выиграл борьбу за мяч у защитника «Локо», обыграл второго и пробил между ног вратарю.

На 50 минуте Владислав Игнатьев оставил хозяев в меньшинстве, получив второе предупреждение. Спустя 13 минут составы уравнялись, поскольку арбитр удалил с поля Сафа Хади.

На последних секундах игры игроки «Локомотива» все же сумели сравнять счет. Это сделал Алексей Миранчук на 95 минуте, перебросив мяч через вратаря соперников ударом головой.

«Локо» с 48 очками занимает второе место. «Крылья» по-прежнему в зоне вылета с 23 очками. Они занимают 15 место.