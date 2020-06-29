ЦСКА и «Спартак» рассудит Еськов

Центральную встречу тура между ЦСКА и «Спартаком» рассудит Алексей Еськов. Сергей Карасев в этом матче будет отвечать за VAR. Дерби состоится 30 июня.
Остальные назначения на игры 25-го тура РПЛ:
30 июня (вторник)
«Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Сергей Лапочкин, АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Сергей Мартынов.
1 июля (среда)
«Оренбург» — «Урал»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Николай Богач, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Владимир Сельдяков; инспектор — Сергей Зуев.
«Уфа» — «Рубин»: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Андрей Гурбанов; резервный судья — Максим Матюнин; ВАР — Павел Кукуян, АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Александр Гвардис.
«Тамбов» — «Зенит»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Антон Кобзев; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; ВАР — Николай Волошин, АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Игорь Синер.
«Арсенал» — «Ахмат»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Кирилл Левников, АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Александр Гончар.
«Ростов» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Антон Аверьянов, Денис Березнов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Владислав Безбородов, АВАР — Николай Еремин; инспектор — Юрий Баскаков.
«Сочи» — «Динамо»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Роман Усачев, Владислав Назаров; резервный судья — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Лапочкин. 0