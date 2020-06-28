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    Милнер: Знал, что победа с «Ливерпулем» в АПЛ будет особенной

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    Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал чемпионский титул своей команды в АПЛ. На момент победы в чемпионате «мерсисайдцы» опережали «Ман Сити» на 23 очка.

    Джеймс Милнер, Джорджиньо Вейналдум и Джордан Хендерсон
    Джеймс Милнер, Джорджиньо Вейналдум и Джордан Хендерсон

    «Мне нравится то, что многие думали, будто я совершаю ошибку. Такие вещи толкают тебя вперед. Мне повезло, что у меня был выбор — остаться в "Сити" или перейти в "Ливерпуль". "Сити" тоже очень хороший клуб. Если бы я остался там, то у меня тоже все было бы хорошо.

    Когда я перешел в "Ливерпуль", то задачей было становиться лучше шаг за шагом. Да, мы набрали 97 очков и проиграли "Сити". Тут уж действительно приходит в голову мысль: "Куда уж еще лучше?" И ответ простой: "Есть куда".

    Когда я переходил в "Ливерпуль", то знал, что победа в АПЛ в составе этой команды будет особенной. Я горд, что мы смогли добиться этого. Ты понимаешь всю ценность достижения, когда видишь реакцию фанатов», — приводит слова британца The Mirror. 0

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