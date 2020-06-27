Стоичков раскритиковал Луи ван Гала

Экс-игрокяростно раскритиковал бывшего тренера команды, заявив чтоне достиг успехов в каталонском клубе из-за голландского специалиста.

«Рикельме не преуспел в "Барсе", потому что его тренировал имбецил ван Гал. Это очевидно. У Рикельме ничего не получилось из-за того, куда Ван Гал ставил его на поле.

Рикельме провел фантастическую карьеру, он был прекрасен в "Вильярреале", и в своем первом сезоне на "Камп Ноу" он также наслаждался футболом. Мне нравилось смотреть, как Рикельме забивает, отдает передачи, видеть его финты и трюки. Но когда кто-то хочет превратить виноград в яблоко, все это становится невозможным», — цитирует Стоичкова Marca.

Ван Гал работал в «Барселоне» с 1997 по 2000 и в первой половине сезона-2002/03. Рикельме защищал цвета каталонцев в сезоне-2002/03. Стоичков в свою очередь выступал за каталонский клуб с 1990 по 1997 год. 0