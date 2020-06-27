«Спартак» — «Уфа»: счет матча 0:0

Московскийна своем поле сыграл вничью с(0:0) в матче 24-го тура чемпионата России.

В концовке матча красно-белые устроили навал и на 88-й минуте Зобнин вырезал подачу в штрафную «Уфы» — Александр Соболев принял мяч и точно пробил в нижний угол.

Однако после видеопросмотра гол был отменен — Жиго был в офсайде.

«Спартак» сохранил шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Уфа» занимает седьмую строчку, имея 31 очко.

30 июня «Спартак» сыграет на выезде с ЦСКА. «Уфа» 1 июля примет «Рубин».