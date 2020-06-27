«Спартак» — «Уфа»: счет матча 0:0

В концовке матча красно-белые устроили навал и на 88-й минуте Зобнин вырезал подачу в штрафную «Уфы» — Александр Соболев принял мяч и точно пробил в нижний угол.
Однако после видеопросмотра гол был отменен — Жиго был в офсайде.
«Спартак» сохранил шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Уфа» занимает седьмую строчку, имея 31 очко.
30 июня «Спартак» сыграет на выезде с ЦСКА. «Уфа» 1 июля примет «Рубин».
РПЛ. 24-й тур
«Спартак» (Москва) — «Уфа» — 0:0
«Спартак»: Максименко, Ещенко (Голосов, 84), Жиго, Гапонов, Маслов, Рассказов, Зобнин (Маркитесов, 90+3), Крал, З.Бакаев (Умяров, 63), Э.Понсе (Мирзов, 84), Ларссон (Соболев, 63)«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Йокич, Фомин, Урунов (Гиоргобиани, 81), Карп, Козлов (Голубев, 46), Агаларов (Бизяк, 46)Предупреждения: Маслов, 43, Крал, 80 — Неделчару, 16, Табидзе, 44