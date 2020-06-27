«Севилья» — «Вальядолид»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 32-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграла вничью с— 1:1.

Счет в матче на 25-й минуте открыли гости — отличился Кико Оливас.

На 83-й минуте в ворота «Вальядолида» был назначен пенальти, который реализовал Лукас Окампос.

«Вальядолид» поднялся на 14-е место в турнирной таблице Примеры, «Севилья» осталась на 4-й строчке.