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    «Севилья» ушла от поражения в матче с «Вальядолидом»

    «Севилья» — «Вальядолид»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 32-го тура чемпионата Испании «Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Вальядолидом» — 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 25-й минуте открыли гости — отличился Кико Оливас.

    На 83-й минуте в ворота «Вальядолида» был назначен пенальти, который реализовал Лукас Окампос.

    «Вальядолид» поднялся на 14-е место в турнирной таблице Примеры, «Севилья» осталась на 4-й строчке.

    Примера. 32-й тур
    «Севилья» — «Вальядолид» — 1:1 (0:1)
    Голы: Кико Оливас, 25 (0:1). Окампос, 83 — с пенальти (1:1)«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Эскудеро, Кунде, Диегу Карлос, Банега, Фернанду Режес (Хоан Хордан, 46), Васкес (Эн-Несири, 66), де Йонг (Сусо, 46), Окампос (Рони Лопеш, 90+1), Эль-Хаддади«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Рауль Гарсия, Санчес, Антоньито, Бен Арфа (Алькарас, 61), Мичел (Энес Унал, 75), Сан Эметерио, Эрвиас (Э.Перес, 76), де ла Фуэнте (Оскар Плано, 76), Рубио (Начо Мартинес, 69)Предупреждения: Фернанду Режес, 12. Кунде, 59. Васкес, 60. Эрвиас, 71. Энес Унал, 82
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