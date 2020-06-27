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    Три клуба Бундеслиги проявляют интерес к Чалову

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    Нападающий ЦСКА Федор Чалов привлек внимание трех клубов немецкой Бундеслиги, сообщает Fussball Transfers.

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    По информации источника, на 22-летнего россиянина претендуют «Хоффенхайм», «Байер» и «Вольфсбург».

    Отмечается, что москвичи готовы отпустить футболиста за 10 миллионов евро плюс определенные бонусы. Это связано с кризисом из-за коронавируса и не очень высокой результативностью форварда в этом сезоне.

    Напомним, летом 2019 года ЦСКА отказался продавать Чалова в английский «Кристал Пэлас» за за 28 миллионов евро.

    В текущем сезоне он провел за «армейцев» 32 матча в различных турнирах, забив шесть голов и сделав шесть результативных передач. 0

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