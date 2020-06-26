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    Федун вступился за задержанных фанатов «Спартака»

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    Владелец «Спартака» Леонид Федун заступился за болельщиков «красно-белых», которые были задержаны за проводы команды в Тулу на игру 23-го тура РПЛ с «Арсеналом».

    Леонид Федун
    Леонид Федун

    «Обращаюсь к Вам от лица совета директоров футбольного клуба "Спартак" в связи с возможным уголовным преследованием болельщиков "Спартака", провожавших команду на матч в Тулу. Акция болельщиков была направлена исключительно на поддержку любимой команды. Люди истосковались по футболу, а способов "болеть" у них не так уж много ввиду ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Мы считаем, что подобные действия болельщиков не могут и не должны квалифицироваться как хулиганство.

    По нашему твёрдому убеждению, скандирование традиционных спартаковских лозунгов без употребления нецензурной лексики, использование пиротехнических средств в безлюдном месте за территорией "Открытие Арены" и кратковременное, в течение одной минуты, перекрытие проезда на прилегающей к стадиону территории, которая де-факто используется только сотрудниками клуба и футбольной команды, не представляли общественной опасности. Аналогичные акции поддержки проводились болельщиками других клубов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове и воспринимались общественностью в качестве красочного и позитивного элемента фанатской культуры. Во всех этих случаях действия не вызывали вопросов у правоохранительных органов.

    Прошу Вас тщательно рассмотреть все обстоятельства задержаний болельщиков "Спартака". Со своей стороны заверяю Вас, что совет директоров футбольного клуба находится в тесном контакте с лидерами фанатских объединений и намерен приложить все возможные усилия, чтобы впредь действия болельщиков были согласованы с клубом и проводились в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации», — приводит текст письма телеграм-канал OFNEWS. 0

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