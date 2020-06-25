Футболисты «Уфы» сдали тест на коронавирус

Тренеры и игрокипрошли обязательное тестирование на коронавирус, сообщает пресс-служба «горожан».

Все результаты тестов дали отрицательный результат. Таким образом, подопечные Вадима Евсеева готовы к поездке в Москву на матч против «Спартака».

Футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошёл тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед выездным матчем со «Спартаком».

Результаты тестов у всей команды дали отрицательный результат. Продолжаем подготовку к игре 24-го тура Тинькофф РПЛ #СпартакУфа pic.twitter.com/Iu22JMPDo1 — ФК УФА (@UfaFc) June 25, 2020

Матч «Спартак» — «Уфа» пройдет в субботу, 27 июня. Начало встречи — 16:30 мск.

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