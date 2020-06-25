Футболисты «Уфы» сдали тест на коронавирус

Все результаты тестов дали отрицательный результат. Таким образом, подопечные Вадима Евсеева готовы к поездке в Москву на матч против «Спартака».
Футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошёл тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед выездным матчем со «Спартаком».— ФК УФА (@UfaFc) June 25, 2020
Результаты тестов у всей команды дали отрицательный результат. Продолжаем подготовку к игре 24-го тура Тинькофф РПЛ #СпартакУфа pic.twitter.com/Iu22JMPDo1
Матч «Спартак» — «Уфа» пройдет в субботу, 27 июня. Начало встречи — 16:30 мск.