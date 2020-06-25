«Аталанта» повторила свой рекорд результативности в Серии А

по-волевому обыгралав матче 27-го тура чемпионата Италии со счетом 3:2.

Таким образом, команда Гасперини довела количество своих мячей в чемпионате до 77, повторив свой рекорд результативности, установленный в прошлом сезоне.

Добавим, что «Лацио» потерпел третье поражение в нынешнем сезоне Серии A, прервав беспроигрышную серию из 21 матча (17 побед).

На данный момент «Аталанта» занимает в турнирной таблице Серии А четвертое место, отставая от идущего третьим «Интера» на четыре очка, а «Лацио» (62) занимает второе место, отставая на четыре очка от лидирующего «Ювентуса». 0