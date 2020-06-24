Сетьен: Победа над «Атлетиком» далась «Барселоне» нелегко

Главный тренерподвел итоги матча с(1:0) в 31-м туре чемпионате Испании.

«Это было нелегко. Когда мало места, необходимо быть проворным и точным. Нам этого не хватает с тех пор, как мы вернулись. Я думаю, мы исправим это по ходу сезона.

Нам нужно было побеждать, как и в любой другой игре. Понятно, что, чем меньше ошибок вы совершаете в этом смысле, тем лучше. Мы взяли три очка, посмотрим, что сделает наш прямой конкурент», — цитирует Сетьена Marca.

«Барселона», набрав 68 очков, вышла на первое место в турнирной таблице испанского первенства, опередив «Реал» на три очка. «Атлетик» (42) — на десятом месте. 0