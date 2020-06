«Арсенал» объявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами

на своем официальном сайте объявил о подписании новых контрактов с четырьмя игроками.

Бразильский защитник Давид Луис останется в команде до конца следующего сезона. Также подписаны долгосрочные соглашения с защитниками Пабло Мари и Седриком Соарешом.

Помимо этого, «Арсенал» продлил арендное соглашение с Дани Себальсом. Полузащитник «Реала» закончит сезон в Лондоне.

