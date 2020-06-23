Глава КДК РФС: Учли, что оскорбления Малкома не носили системный характер

«Зенит» в субботу в гостях разгромил ЦСКА (4:0) в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Позже офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смерти рассказал, что организация анализирует материалы с матча, полученные от системы мониторинга, и передаст дело в КДК, если будет установлен дискриминационный характер выкриков болельщиков ЦСКА в адрес бразильца Малкома.
«Мы получили письмо от Алексея Смертина, что службой мониторинга установлен факт выкриков.
Изучили позицию ЦСКА, письмо от "Зенита" и объяснения от Малкома и Сердара Азмуна, который находился рядом.
Оба сказали, что в отношении Малкома со стороны трибуны слышали звуки дискриминационного характера. Мы учли все эти факторы, изучили публикации в СМИ.
Понимая, что такой факт (скандирования) имел место, изучили видеозаписи. На них сложно было услышать звуки, но есть другие факты, в том числе заявление самого Малкома.
По статье 121 часть 2 "Дискриминационные оскорбления" ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей. Это первый случай в сезоне.
При вынесении решения учли, что эти звуки издавала малая группа людей, не было массового характера и системности.
Также мы учли хорошую работу ЦСКА по борьбе с расизмом в работе с болельщиками. Стоит отметить, что этот вопрос находится на контроле FARE», — цитирует Григорьянца «Р-Спорт». 0