(КДК РФС) при наказании московскогоучел, что оскорбления полузащитника «Зенита»болельщиками армейцев не носили системный характер, сказал глава КДК

«Зенит» в субботу в гостях разгромил ЦСКА (4:0) в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Позже офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смерти рассказал, что организация анализирует материалы с матча, полученные от системы мониторинга, и передаст дело в КДК, если будет установлен дискриминационный характер выкриков болельщиков ЦСКА в адрес бразильца Малкома.

«Мы получили письмо от Алексея Смертина, что службой мониторинга установлен факт выкриков.

Изучили позицию ЦСКА, письмо от "Зенита" и объяснения от Малкома и Сердара Азмуна, который находился рядом.

Оба сказали, что в отношении Малкома со стороны трибуны слышали звуки дискриминационного характера. Мы учли все эти факторы, изучили публикации в СМИ.

Понимая, что такой факт (скандирования) имел место, изучили видеозаписи. На них сложно было услышать звуки, но есть другие факты, в том числе заявление самого Малкома.

По статье 121 часть 2 "Дискриминационные оскорбления" ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей. Это первый случай в сезоне.

При вынесении решения учли, что эти звуки издавала малая группа людей, не было массового характера и системности.

Также мы учли хорошую работу ЦСКА по борьбе с расизмом в работе с болельщиками. Стоит отметить, что этот вопрос находится на контроле FARE», — цитирует Григорьянца «Р-Спорт». 0