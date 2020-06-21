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    «Уфа» вырвала победу у «Тамбова»

    «Уфа» — «Тамбов»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Уфа» одержала победу над «Тамбовом» в домашнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 2:1.

    Хозяева вышли вперед на 20-й минуте, когда Даниил Фомин реализовал пенальти.

    На 36-й минуте гости остались в меньшинстве, так как Гурам Тетрашвили получил прямую красную карточку.

    Несмотря на это, на 77-й минуте «волкам» удалось отыграться. Валерий Чуперка сделал заброс в чужую штрафную, а Михаил Костюков ударом в касание перебросил мяч через вышедшего из ворот голкипера.

    И все же последнее слово осталось за хозяевами. На первой компенсированной арбитром минуте второго тайма отличился Николай Гиоргобиани, точно пробивший головой после навеса с углового на ближнюю штангу.

    В турнирной таблице РПЛ «Уфа» занимает восьмое место (30 очков), а «Тамбов» — 13-е (25 очков). 0

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