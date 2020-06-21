Глава РФС: Не все клубы одинаково внимательно отнеслись к регламенту и нормам

Генсек РФСпрокомментировал возобновление чемпионата России.

Напомним, что ранее «Ростов» и «Динамо» ушли на карантин из-за болезни игроков коронавирусом.

«Возвращение чемпионата было сложное, все мы понимали, что заражения будут, будет сложная ситуация.

Не все клубы одинаково внимательно отнеслись к регламенту и нормам, которые надо соблюдать. Как следствие, это, наверное, и привело к тому, что два клуба столкнулись с этой ситуацией.

Не буду называть клубы, но некоторые, понимая ответственность, изолировали команду, проводи ежедневное тестирование, потому что они понимают, что на кону здоровье футболистов.

А некоторые клубы не так тщательно подходят к этому вопросу: не ограничили контакты, используют одни и те же помещения. Это и привело к двум случаям.

Мы понимаем, что в "Ростове" произошло ЧП. Мы с Роспотребнадзором выясняем причины этого, потому что главная задача — чтобы эти случаи не повторились.

Мы абсолютно убеждены, что соблюдение всех установленных норм позволит избежать дальнейших случаев выявления коронавируса», — сказал Алаев в эфире телеканала «Матч ТВ». 0