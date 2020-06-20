«Лестер» упустил победу над «Уотфордом»

На 90-й минуте Бен Чилвелл вывел «лис» вперед, однако удержать преимущество в компенсированное время гостям не удалось.
На третьей компенсированной минуте Крэйг Доусон счет сравнял.
«Лестер» набрал 54 очка и удерживает третье место в АПЛ. У «Уотфорда» — 28 очков и 16-я позиция.
АПЛ. 30-й тур
«Уотфорд» — «Лестер» — 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 — 90 Чилуэлл, 1:1 — 90 Доусон«Уотфорд»: Фостер, Кабаселе, Фемения (Мариаппа, 77), Доусон, Мазина (Холебас, 88), Дукуре (Клеверли, 77), Капу (Чалоба, 77), Перейра (Уэлбек, 69), Хьюз, Сарр, Дини«Лестер»: Шмейхель, Сеюнджю, Чилуэлл, Эванс, Джастин, Ндиди, Мэддисон, Олбрайтон (Ихеаначо, 83), Барнс (Грэй, 65), Тилеманс (Чоудури, 76), ВардиПредупреждения: Тилеманс (40)