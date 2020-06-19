В МЛС выявлено два новых случая заражения коронавирусом
globallookpress.com
У обоих футболистов, имена которых не называются, болезнь проходила бессимптомно, их отправили на карантин в соответствии с протоколом безопасности.
Напомним, МЛС приостановила чемпионат из-за пандемии коронавируса 12 марта. На прошлой неделе лига объявила о возобновлении сезона 8 июля специальным турниром с участием всех 26 команд.
Все матчи пройдут в спортивном комплексе в Орландо. По окончании турнира будет возобновлен регулярный чемпионат МЛС. 0