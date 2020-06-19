Карпин: Кто будет играть с «Сочи», я не знаю

Главный тренерпрокомментировал информацию о том, что гостевой матч 23-го тура РПЛ свсе-таки состоится.

«Не знаю я ничего. Мы не играем, чего непонятного? Мы в "тюрьме" сидим. Кто будет играть, я не знаю», — приводит слова Карпина «Р-Спорт».

Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Команда отправилась на двухнедельный карантин. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное время.

Матч «Сочи» — «Ростов» состоится 19 июня, начало — в 20:00 по мск. 0