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    Карпин: Кто будет играть с «Сочи», я не знаю

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что гостевой матч 23-го тура РПЛ с «Сочи» все-таки состоится.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «Не знаю я ничего. Мы не играем, чего непонятного? Мы в "тюрьме" сидим. Кто будет играть, я не знаю», — приводит слова Карпина «Р-Спорт».

    Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Команда отправилась на двухнедельный карантин. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное время.

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