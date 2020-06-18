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    Карпин о позиции «Сочи»: Победитель конкурса «Фэйр-плей года» в РПЛ уже определен

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о ситуации вокруг матча 23-го тура РПЛ с «Сочи».

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    Накануне появилась информация, что у шести футболистов «Ростова» выявлен коронавирус. Клуб ушел на карантин.

    Матч 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов» запланирован на пятницу, 19 июня. Хозяева настаивают на проведении игры.

    В РФС сообщили, что «Ростов» получит техническое поражение, если «Сочи» откажется от переноса матча.

    «Реакций несколько. Первое — непонимание того, почему вообще кто-то спрашивает у кого-то, в данном случае у "Сочи", разрешение на перенос матча.

    В регламенте прописано, что в случае форс-мажора одна единственная организация принимает решение, и это РПЛ. Не РФС, не "Ростов" и не "Сочи", а только РПЛ.

    Второе — была похожая, так случайно получается, ситуация, когда у "Сочи" ряд футболистов заболели ангиной. В этом случае РПЛ признала, что это форс-мажор и приняла решение о переносе игры.

    Если ангина или иное заболевание в нормальное время считается форс-мажором, а COVID во время всемирной пандемии форс-мажором не считается, тогда я не знаю, что надо называть форс-мажором. Войну?

    В регламенте не прописано, что нельзя болеть коронавирусом, иначе будет техническое поражение. Пусть нам объяснят, какой пункт регламента клуб нарушил.

    В действующем регламенте чемпионата прописано, что ответственность по переносу — на РПЛ, не на договоренности клубов.

    Третье — перенос возможен в связи с форс-мажором, тем более даты в календаре возможно найти. Даты кубковых матчей известны, о возможности переноса туда говорят многие. Непонятно, почему это не делается.

    Удивлены ли позицией "Сочи"? На мой взгляд, победитель конкурса "Фэйр-плей года" в РПЛ уже определен. Как раз та команда, которая случайно побывала в такой же ситуации...

    Не очень понимаю, когда говорят, что пусть "Ростов" приезжает играть в Сочи — получается, там не думают про здоровье своих игроков, потому что они могут заразиться? Главное — получить три очка?» — цитирует Карпина Sports.ru.

    В декабре прошлого года матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Оренбургом» был перенесен в связи с тем, что 10 игроков южан заболели ангиной. 0

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