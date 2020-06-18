«Наполи» — «Ювентус»: счет матча — 0:0, 4:2 по пенальти

«Наполи» — «Ювентус»
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В основное время матча команды голов не забили — 0:0. Овертайма не было, команды сразу приступили к серии пенальти.
У «Ювентуса» пенальти не забили Пауло Дибала и Данило, а «Наполи» реализовал все четыре удара. Решающий пенальти забил Аркадиуш Милик.
«Наполи» в шестой раз в истории стал обладателем Кубка Италии. Неаполитанцы выиграли первый трофей под руководством Дженнаро Гаттузо.
Кубок Италии. Финал.
«Наполи» — «Ювентус» — 0:0 (4:2 по пенальти)
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Мариу Руй (Хюсай, 81), Кулибали, Фабиан Руис (Аллан, 80), Демме, Инсинье, Зелиньски (Элмаз, 88), Кальехон (Политано, 66), Мертенс (Милик, 67)«Ювентус»: Буффон, де Лигт, Алекс Сандро, Бонуччи, Пьянич (Бернардески, 74), Куадрадо (Рэмзи, 85), Дуглас Коста (Данило, 66), Матюиди, Бентанкур, Роналду, ДибалаПредупреждения: Бонуччи (51), Мариу Руй (77), Дибала (83)Серия пенальти: 0:0 Дибала (вратарь), 1:0 Инсинье, 1:0 Данило (мимо), 2:0 Политано, 2:1 Бонуччи, 3:1 Максимович, 3:2 Рэмси, 4:2 Милик