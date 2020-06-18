«Наполи» — «Ювентус»: счет матча — 0:0, 4:2 по пенальти

стал обладателем Кубка Италии 2019-2020. В финальном матче неаполитанцы в серии пенальти победили

В основное время матча команды голов не забили — 0:0. Овертайма не было, команды сразу приступили к серии пенальти.

У «Ювентуса» пенальти не забили Пауло Дибала и Данило, а «Наполи» реализовал все четыре удара. Решающий пенальти забил Аркадиуш Милик.

«Наполи» в шестой раз в истории стал обладателем Кубка Италии. Неаполитанцы выиграли первый трофей под руководством Дженнаро Гаттузо.