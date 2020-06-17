УЕФА объявил формат доигровки Лиги чемпионов и Лиги Европы

Президент УЕФАраскрыл некоторые детали по формату доигровки Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/20.

Главный еврокубок будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. Противостояния будут проходить в одноматчевом формате.

В «Финал восьми» уже вышли «Пари Сен-Жермен», мадридский «Атлетико», «РБ Лейпциг» и «Аталанта». Другими его участниками станут победители пар «Наполи» — «Барселона» (первый матч — 1:1), «Челси» — «Бавария» (первый матч — 0:3), «Лион» — «Ювентус» (первый матч — 1:0) и «Реал» — «Манчестер Сити» (первый матч — 1:2).

Подобный «Финал восьми» состоится и в рамках Лиги Европы с 10 по 21 августа. Игры пройдут в четырех городах: Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Финал состоится в Кельне .

Пока не принято решение, пройдут ли оставшиеся матчи 1/8 финала в Германии или на полях хозяев. При этом уже решено, что пары «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома» сыграют только один матч. Решение о месте их проведения также будет принято позднее. 0