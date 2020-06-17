Сетьен: Знал, что матч с «Леганесом» будет сложным

Главный тренерпрокомментировал победу над(2:0) в 29-м туре Примеры.

«Знал, что матч будет сложным. Если не везет с голом в начале, то все усложняется. Так и произошло. Мы хорошо начали, но потом допустили несколько моментов, дали сопернику шанс. В кубковом матче это бывало, они могли забить. Последние 20 минут мы контролировали — соперник хорошо закрывался и оборонялся, было нелегко найти свободное пространство. Вдобавок мы пока не так хорошо работаем с мячом.

С заменами есть много неопределенностей. Стараешься хорошо управлять игрой, ждешь, чтобы увидеть, как развивается игра. А уже потом хочется внести изменения. Нам чего-то не хватало, чтобы вскрыть хорошо организованную команду, а когда ты не очень хорошо действуешь с мячом, нужно прикладывать больше усилий. Они здорово справились — большим количеством игроков оборонялись и сохраняли силы, чтобы выходить в контратаки и создавать нам проблемы», — приводит слова Сетьена Sport.es.

В матче 30-го тура «Барселона» сыграет против «Севильи». Встреча состоится 19 июня. 0