Форвард «Краснодара» выбыл до конца сезона

Форвард «Краснодара»остаток сезона проведет в лазарете, сообщил главный тренер команды

«Это трансферное окно будет длительным, но между чемпионатами 10 дней пауза. Сделать большую ротацию сложно. У команды 11 легионеров в составе, а надо оставить восьмерых. Наверное, пару человек в состав добавится. Думаю, костяк команды сохранится.

"Краснодар" не будет сейчас в оптимальном составе. Классона мы не увидим, Ари тоже получил травму, до конца сезона он выбыл. Неудачная операция у Спаича», — сказал Мусаев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, что 34-летнему Ари 3 апреля была сделана операция и сейчас бразилец восстанавливается. В сезоне-2019/20 Ари провел 23 матча, в которых забил восемь мячей и оформил шесть результативных передач. 0