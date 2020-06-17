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    • Мусаев — главный тренер «Краснодара»
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    Форвард «Краснодара» выбыл до конца сезона

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    Форвард «Краснодара» Ари остаток сезона проведет в лазарете, сообщил главный тренер команды Мурад Мусаев.

    «Это трансферное окно будет длительным, но между чемпионатами 10 дней пауза. Сделать большую ротацию сложно. У команды 11 легионеров в составе, а надо оставить восьмерых. Наверное, пару человек в состав добавится. Думаю, костяк команды сохранится.

    "Краснодар" не будет сейчас в оптимальном составе. Классона мы не увидим, Ари тоже получил травму, до конца сезона он выбыл. Неудачная операция у Спаича», — сказал Мусаев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

    Напомним, что 34-летнему Ари 3 апреля была сделана операция и сейчас бразилец восстанавливается. В сезоне-2019/20 Ари провел 23 матча, в которых забил восемь мячей и оформил шесть результативных передач. 0

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