Ирландским футбольным клубам разрешили возобновить тренировки

Футбольная ассоциация Ирландии разрешила клубам страны возобновить тренировки с 15 июня.

Отмечается, что клубы могут возобновить занятия только при соблюдении протокола безопасности и правительственных инструкций против распространения коронавируса.

Clubs under the jurisdiction of the FAI can engage in a Safer Return to Training from Monday, June 15 👌

Here's a handy checklist for Parents/Guardians to consider 👇📝#SaferReturnToFootball pic.twitter.com/uFNSDk0lW6