Ирландским футбольным клубам разрешили возобновить тренировки
globallookpress.com
Отмечается, что клубы могут возобновить занятия только при соблюдении протокола безопасности и правительственных инструкций против распространения коронавируса.
Clubs under the jurisdiction of the FAI can engage in a Safer Return to Training from Monday, June 15 👌— FAIreland ⚽️🇮🇪 (@FAIreland) June 14, 2020
Here's a handy checklist for Parents/Guardians to consider 👇📝#SaferReturnToFootball pic.twitter.com/uFNSDk0lW6
Напомним, чемпионат Ирландии был прерван из-за пандемии коронавируса в марте, успев отыграть пять туров. Лидировал «Шэмрок Роверс» с 15 очками. Вторым шел «Дандолк» (12). Тройку замыкал «Богемианс» (9).