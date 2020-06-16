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    «Бетис» упусти победу над «Гранадой»

    «Бетис» — «Гранада»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Бетис Гранада Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В матче 29-го тура чемпионата Испании «Бетис» на своем поле сыграл вничью с «Гранадой» со счетом 2:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матча на 25-й минуте открыли гости — отличился Карлос Фернандес. «Бетис» сравнял счет на 85-й минуте — Серхио Каналес реализовал пенальти.

    Спустя три минуты Кристиан Тельо вывел «Бетис» вперед. На первой добавленной минуте Роберто Сольдадо сравнял счет и спас гостей от поражения.

    Примера. 29-й тур
    «Бетис» — «Гранада» — 2:2 (0:1)
    Голы: Фернандес, 29 (0:1). Каналес, 85 — с пенальти (1:1). Тельо, 88 (2:1). Сольдадо, 90+1 (2:2)«Бетис»: Хоэль Роблес, Феддаль, Манди, Педраса, Гонсалес (Лайнес, 71), Эмерсон (Барраган, 82), Гуардадо (Аленья, 61), Каналес, Фекир, Хоакин (Тельо, 61), Лорен Морон (Борха Иглесиас, 72)«Гранада»: Силва, Фулькье, Вальехо, Санчес (Диас, 59), Нева, Вико (Мартинес, 74), Азиз (Антоньин, 90), Брайс, Пуэртас, Мачис (Дуарте, 59), Фернандес (Сольдадо, 74)Предупреждения: Гонсалес, 23. Вальехо, 41. Санчес, 52. Педраса, 65. Фулькье, 67. Силва, 90+4
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