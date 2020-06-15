«Газпром» может сократить финансирование «Зенита», заявил Николаев

Экс-игрокподелился мнением о перспективах клубов РПЛ после пандемии коронавируса.

«Большинство клубов, на мой взгляд, ожидает снижение бюджетов, что обязательно скажется и на трансферной политике, и на результатах. Не уверен, что это не коснется "Зенита" и его покровителей. У "Газпрома" сейчас тоже не все так безоблачно. Проблемы есть. Может встать вопрос: финансировать ли дальше "Зенит"?

Ситуация в стране сейчас не самая простая. Скажем так, все громче звучат мнения разных людей, что государственные деньги, причем, немаленькие деньги, вкладываются в футбол, который много радости не приносит последнее время. Конечно, до полного отказа от финансирования дело вряд ли дойдет, но даже если бюджет сократится наполовину, это будет серьезный удар по команде.

Все давно привыкли, что "Зенит" много лет живет на широкую ногу. Что уже говорить про остальных. Кто-то вообще окажется на грани выживания. "Уфа", например, или "Тамбов", который хочет переехать в Нижний Новгород. Если на старте нового сезона нам удастся сохранить все команды, которые сейчас играют в Премьер-лиге, это будет большая победа!» — передает слова Николаева «Спорт уик-энд».

Напомним, российское первенство, приостановленное из-за пандемии коронавируса в марте, возобновится 19 июня. 0