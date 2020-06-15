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    Черышев: Матчам Примеры не хватает присутствия болельщиков

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    Дмитрий Черышев, отец игрока «Валенсии» Дениса Черышева заявил, что нехватка болельщиков на трибунах была заметна уже на первых матчах возобновленного чемпионата Испании.

    Дмитрий Черышев
    Дмитрий Черышев

    Напомним, Ла Лига возобновилась 11 июня, матчем «Севилья» — «Бетис» (2:0). На следующий день «Валенсия» сыграла вничью с «Леванте» со счетом 1:1.

    «Севильское дерби для меня стало разочарованием, обычно болельщики перед матчем поют гимн команды плюс там всегда была большая интрига. А сегодня из-за пандемии это выглядело так — одна команда хорошо играет, другая плохо, поскольку к доигровке чемпионата они подошли в совершенно разном физическом состоянии. "Севилья" была куда мобильнее, она больше и лучше играла, создавала много моментов, а "Бетис" выглядела беззубо, не считая одного момента игрой головой. Еще меня разочаровало, что в первой игре не было достаточного звукового сопровождения, как в последующих матчах».

    «Валенсийское дерби выглядело иначе — обе команды подошли в хорошей форме, и мне очень понравилась игра с большой интригой. Болельщиков не было, а ведь прежде всего они ведут свои команды вперед, — подчеркнул Черышев. — И все-таки и "Валенсия", и "Леванте" проводили очень хорошие атаки, хорошо играли позиционно, пусть немного и не хватило в завершающей стадии, но это вопрос игровой практики, которая придет со временем», — приводит слова специалиста ТАСС. 0

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