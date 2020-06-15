Черышев: Матчам Примеры не хватает присутствия болельщиков

, отец игроказаявил, что нехватка болельщиков на трибунах была заметна уже на первых матчах возобновленного чемпионата Испании.

Напомним, Ла Лига возобновилась 11 июня, матчем «Севилья» — «Бетис» (2:0). На следующий день «Валенсия» сыграла вничью с «Леванте» со счетом 1:1.

«Севильское дерби для меня стало разочарованием, обычно болельщики перед матчем поют гимн команды плюс там всегда была большая интрига. А сегодня из-за пандемии это выглядело так — одна команда хорошо играет, другая плохо, поскольку к доигровке чемпионата они подошли в совершенно разном физическом состоянии. "Севилья" была куда мобильнее, она больше и лучше играла, создавала много моментов, а "Бетис" выглядела беззубо, не считая одного момента игрой головой. Еще меня разочаровало, что в первой игре не было достаточного звукового сопровождения, как в последующих матчах».

«Валенсийское дерби выглядело иначе — обе команды подошли в хорошей форме, и мне очень понравилась игра с большой интригой. Болельщиков не было, а ведь прежде всего они ведут свои команды вперед, — подчеркнул Черышев. — И все-таки и "Валенсия", и "Леванте" проводили очень хорошие атаки, хорошо играли позиционно, пусть немного и не хватило в завершающей стадии, но это вопрос игровой практики, которая придет со временем», — приводит слова специалиста ТАСС. 0