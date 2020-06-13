ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стадион «Эспаньола»Возвращение Ла Лиги. Испанский футбол больше не будет прежним
  • 07:50
    • «Зенит» может подписать нападающего «Ривер Плейта»
  • 07:00
    • «Брешия» намерена подать в суд на Балотелли и Райолу
  • 01:01
    • «Валенсия» упустила победу в матче с «Леванте»
  • 23:57
    • «Ювентус» — в финале Кубка Италии
  • 23:22
    • Дубль Ольмо принес «Лейпцигу» победу над «Хоффенхаймом»
    Все новости спорта

    Сарри: «Ювентус» совершенно не давал играть «Милану»

    Футбол Футбол Италии Серия A Кубок Италии Милан Ювентус Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после ничьей с «Миланом» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии (0:0) отметил, что остался доволен первым получасом игры.

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри

    «Я был очень удивлен и обрадован первыми 30 минутами матча, потому что мы очень быстро двигали мяч и доминировали на поле, даже перед красной карточкой. После этого мы начали сбавлять темп, интенсивность, но при пустых трибунах это всегда риск.

    Из положительного могу выделить то, что мы совершенно не давали играть сопернику. Потребуется много времени, чтобы вернуться в форму на 100%, если сравнивать с предсезонной подготовкой, то сейчас команда на уровне начала июля, но эта ситуация хуже межсезонья, потому что карантин был гораздо дольше», — цитирует Сарри Football Italia.

    В финале «бьянконери» сыграют против «Наполи» или «Интера» 17 июня в Риме. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Еврокубковая путаница. Лиссабон лидирует в борьбе за «Финал восьми» Лиги чемпионов
  • 10/06/2020 в 20:10
    •
  • Прогноз
  • «Наполи» — «Интер»
  • 2.00
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится первый матч «Барсы» после паузы?
  • «Мальорка» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Удержит ли «Наполи» путевку в финал Кубка Италии?
  • «Наполи» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли «Бавария» оформить десятую подряд победу в Бундеслиге?
  • «Бавария» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фрэнк Лэмпард Футбол Гонка за золото только началась, а «Челси» уже был лучше остальных. О матче с «Ливерпулем» в 2005-мОб игре синих на «Энфилде», в которой они не оставили шансов хозяевам 11/06/2020 в 19:100
  • 08:53
    • Сарри: «Ювентус» совершенно не давал играть «Милану»
  • 08:37
    • «Марсель» намерен приобрести форварда «Ювентуса»
  • 08:20
    • «Валенсия» проявляет интерес к игроку «Реала»
    Финал ЛЧ может пройти в Лиссабоне Футбол Еврокубковая путаница. Лиссабон лидирует в борьбе за «Финал восьми» Лиги чемпионовУЕФА планирует перенести финал из Стамбула, где он должен был состояться 30 мая, и провести турнир в новом формате 10/06/2020 в 20:100
  • Экспресс дня

  • Пойдет ли пауза «Барсе» на пользу?
  • 2.86
    •
  • 08:04
    • Полузащитник «Ливерпуля» перешел в «Нант»
  • 07:31
    • «Ювентус» выставил на трансфер валлийского хавбека
  • 07:15
    • Пиоли: Теперь «Милан» должен попасть в еврокубки через Серию А
    «Реал» — «Севилья». Примера 2006/07 Футбол Отсутствие права на ошибку и ключевая замена Капелло. О судьбоносной встрече «Реала» с «Севильей» в 2007-мВ преддверии возобновления сезона в Испании вспомним о напряженной борьбе за чемпионство в сезоне 2006/07 10/06/2020 в 16:050
  • 14:55
    • Черышев в заявке на матч с «Леванте»
  • 22:28
    • «Гранада» одержала победу над «Хетафе»
  • 22:08
    • Дубль Архипова позволил «Городее» разгромить «Слуцк»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.79
  • Прогноз на матч Эспаньол — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ахал — Ашхабад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч ТБ Тверойри — ИФ Фуглафьердур
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фортуна — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Падерборн — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Кельн — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Герта — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Заря — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч КИ Клаксвик — Викингур
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ференцварош — Кишварда
  • Футбол
  • Сегодня в 17:55
    •  1.74
  • Прогноз на матч Сельта — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие