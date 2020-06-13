Пиоли: Теперь «Милан» должен попасть в еврокубки через Серию А

Главный тренерпрокомментировал итог противостояния с(0:0, 1:1) и невыход команды в финал Кубка Италии.

«Обидно, что приходится это говорить, но пенальти на "Сан-Сиро" оказался решающим. Мы чувствовали давление из-за игры "Юве" в пас и владения мячом. В эпизоде с удалением и пенальти мы были наивны, но затем сыграли очень хорошо и имели два-три момента. Если бы мячи залетели…

Жаль, поскольку финал был нашей целью. У нас не получилось, поэтому теперь мы должны проходить в еврокубки через Серию А. Оба матча мало отличались — в обоих случаях ничья. Просто мы пропустили дома и должны были забивать на выезде.

Мы выстояли в обороне, особенно в центре, что должно послужить нам примером — мы можем быть сильны, и нам нужны подобные навыки на оставшуюся часть сезона», — сказал Пиоли в интервью Rai Sport. 0