«Падерборн» — «Вердер»: счет матча 1:5, обзор голов

в выездном матче 31-го тура немецкой Бундеслиги разгромил— 5:1.

Дубль в составе бременцев оформил Дави Классен, отличившийся на 20-й и 39-й минутах. Между его голами точным ударом отметился Юя Осако.

На 59-й минуте Максимилиан Эггештайн развил успех «Вердера». Однако спустя семь минут «Падерборн» ответил голом Абдельхамида Сабири.

И все же последнее слово осталось за гостями — на второй компенсированной минуте второго тайма победную точку поставил Никлас Фуллкруг.

В турнирной таблице Бундеслиги «Вердер» занимает 17-е место (28 очков), а «Падерборн» — 18-е (20 очков). 0