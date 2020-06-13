С Хадсона-Одои сняли обвинения в изнасиловании

Полузащитник «Челси»сообщил, что полиция прекратила все расследования в отношении него.

Ранее футболист был арестован по подозрению в изнасиловании, а затем освобожден под залог.

«В то время, когда в мире происходят серьезные вещи, вы также могли знать о серьезных обвинениях, выдвинутых против меня. Я молчал и помогал полиции в их расследовании, так как знал, что скоро наступит день, когда мое имя будет "очищено".

После полного и тщательного расследования полиция подтвердила, что не будет предпринимать дальнейших действий.

Хочу сказать спасибо всем, кто был на моей стороне и поддерживал меня на протяжении этого сложного периода.

Я понял, что быть футболистом и выступать за один из лучших клубов мира — это большая ответственность. И в будущем я буду стараться использовать мою роль как игрока "Челси", чтобы быть наилучшим примером для подражания», — написал Хадсон-Одои на своей странице в Twitter. 0