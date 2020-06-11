Две российские ДЮСШ получили выплаты от трансфера Головина в «Монако»

Две детско-юношеские спортивные школы, где учился футболист, получили солидарные выплаты от трансфера игрока из ЦСКА в «Монако». Об этом сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

«Завершена процедура получения солидарных выплат для клубов и спортивных организаций, принявших участие в воспитании игрока сборной России Александра Головина. Средства от трансфера в "Монако" в 2018 году предназначены для двух детско-юношеских спортивных школ: МБУДО ДЮСШ города Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ города Ленинска-Кузнецкого.

Александр Головин также был зарегистрирован в качестве игрока клуба "Металлург-Кузбасс", однако из-за прекращения деятельности клуба этой частью выплаты будет распоряжаться РФС. Работу по получению спортшколами средств РФС начал больше года назад», — цитирует Мельникова ТАСС.

Напомним, Головин перешел в «Монако» летом 2018 года за 30 миллионов евро. 0