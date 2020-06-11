Флик прокомментировал выход «Баварии» в финал Кубка Германии

Главный тренерпрокомментировал победу над(2:1) в полуфинале Кубка Германии.

«Рад, что команде удалось забить второй гол. После этого мы защищались всей командой. Во втором тайме команда подустала, но мы смогли сохранить концентрацию и рады, что победили и вышли в финал. В первом тайме мы не реализовали много голевых моментов. Матч был по-настоящему кубковым. Мы сами усложнили себе жизнь.

Что касается неучастия в матче Гнабри, то он повредил спину на тренировке и не смог нормально двигаться. Мы надеемся, что медицинский персонал сможет подготовить его к выходным. Серж очень важен для нас в матче с Менхенгладбахом», — цитирует Флика пресс-служба мюнхенцев.

Отметим, что в финале Кубка Германии «Бавария» встретится с леверкузенским «Байером», а сам поединок пройдет 4 июля на «Олимпийском стадионе» в Берлине. 0