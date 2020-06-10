В Сербии футболисты начали голодовку из-за долгов по зарплате

Футболисты клуба третьего дивизиона Сербииобъявили голодовку в связи с задержками по зарплате, передает Eurosport.

По данным источника, в забастовке принимают участие около 25 футболистов. Сообщается, что владельцы распустили клуб «Борац», после чего купили другой местный клуб, переименовав его в «Борац 1926».

При этом новый клуб играет на том же стадионе, у него те же владельцы и тренер. Однако они отказываются выплачивать задолженность по зарплате игрокам «Бораца».

Игроков «Бораца» поддержал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич. Футболист английского клуба разместил в социальных сетях обращение к протестующим. 0