ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Финал ЛЧ может пройти в ЛиссабонеЕврокубковая путаница. Лиссабон лидирует в борьбе за «Финал восьми» Лиги чемпионов
  • 19:01
    • Апелляция «Ман Сити» по поводу исключения из ЛЧ рассмотрена
  • 18:30
    • «Матч ТВ» бесплатно покажет большую часть оставшихся матчей РПЛ
  • 23:19
    • «Бенфика» упустила победу над «Портимоненсе»
  • 21:16
    • «Бавария» и «Айнтрахт» назвали стартовые составы
  • 20:27
    • Кашшаи: VAR будет работать на 95-98% матчей РПЛ
    Все новости спорта

    Матыцин: В ближайшее время мы вернемся к проведению соревнований в обычном режиме

    Футбол РПЛ Футбол РоссииКоронавирус в спорте Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что возобновление чемпионата России по футболу станет хорошим примером для других спортивных федераций.

    Олег Матыцин
    Олег Матыцин

    «Возобновление чемпионата России по футболу и старт чемпионата России по регби станет хорошим примером для других спортивных федераций.

    Уверен, что в ближайшее время мы вернемся к проведению соревнований в обычном режиме», — приводит слова Матыцина ТАСС.

    Во вторник, 9 июня, исполком РФС утвердил регламент и календарь оставшихся туров чемпионата, прерванного из-за пандемии коронавируса.

    Также были утверждены изменения в регламент Кубка России, касающиеся места проведения полуфиналов Кубка России.

    Возобновление игр в российской премьер-лиге запланировано на 19 июня — в этот день должны состоятся встречи между «Крыльями Советов» и «Ахматом», а также между «Сочи» и «Ростовом». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 2-8 июня
  • Вчера в 00:49
    •
  • Прогноз
  • «Севилья» — «Бетис»
  • 1.95
  • Завтра в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли «Бавария» в финал Кубка Германии?
  • «Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Белградское дерби не порадует результативностью?
  • «Партизан» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Вернется ли «Бенфика» к победам?
  • «Портимоненсе» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Тимо Вернер Футбол «Ливерпуль» без Вернера, «Бавария» убила интригу и «Black Lives Matter» в БундеслигеОбзор главных событий прошедшей недели в европейском футболе 14:150
  • 18:49
    • Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух боев в 2021 году
  • 21:06
    • Последнее тестирование на коронавирус в АПЛ дало один положительный результат
  • 16:52
    • Утверждена дата возобновления сезона в MLS
    Габриэль Батистута Футбол Жаркий матч золотого сезона «Ромы». О римском дерби в 2001-м годуДо рестарта чемпионата Италии осталось совсем чуть-чуть, перед его возобновлением вспомним о сезоне, в котором «скудетто» завоевала «Рома» Вчера в 22:150
  • Экспресс дня

  • Что принесет первый матч Примеры после рестарта?
  • 3.45
    •
  • 22:57
    • Более 100 фанатов атаковали дом владельца «Панатинаикоса»
  • 22:47
    • Матыцин: В ближайшее время мы вернемся к проведению соревнований в обычном режиме
  • 22:33
    • «Арсенал» проиграл в товарищеском матче «Брентфорду»
    Тимо Вернер Футбол Трансферный дайджест. 2-8 июняКуда перейдет Вернер, договорится ли «Барселона» с «Интером», уедет ли Миранчук в Италию и другие трансферные новости последних дней Вчера в 00:490
  • 16:36
    • «Локомотив» и «Сельта» не могут сойтись в цене на Смолова
  • 15:15
    • «Зенит» предложил Смольникову новый контракт
  • 12:50
    • Названы даты ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.87
  • Прогноз на матч Порту — Маритиму
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  3.28
  • Экспресс дня 10 июня
  • Сегодня в 23:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Белененсеш — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Севилья — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Тондела — Авеш
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  3.45
  • Экспресс дня 11 июня
  • Завтра в 23:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие