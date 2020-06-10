Матыцин: В ближайшее время мы вернемся к проведению соревнований в обычном режиме

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что возобновление чемпионата России по футболу станет хорошим примером для других спортивных федераций.

«Возобновление чемпионата России по футболу и старт чемпионата России по регби станет хорошим примером для других спортивных федераций.

Уверен, что в ближайшее время мы вернемся к проведению соревнований в обычном режиме», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Во вторник, 9 июня, исполком РФС утвердил регламент и календарь оставшихся туров чемпионата, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Также были утверждены изменения в регламент Кубка России, касающиеся места проведения полуфиналов Кубка России.

Возобновление игр в российской премьер-лиге запланировано на 19 июня — в этот день должны состоятся встречи между «Крыльями Советов» и «Ахматом», а также между «Сочи» и «Ростовом». 0