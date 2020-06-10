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    «Лион» требует возобновить чемпионат Франции

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    «Лион» выступил с заявлением относительно решения Национального суда Франции о запрете на вылет «Тулузы» и «Амьена» по итогам завершенного сезона Лиги 1.

    «Лион»
    «Лион»

    «В решении недвусмысленно говорится, что оно было принято советом директоров профессиональной футбольной лиги Франции (LFP), а не Государственным советом.

    Отмечаем, что принятие решений LFP противоречит циркуляру УЕФА от 23 апреля, в котором прямо упоминается, что лиги должны приложить все усилия для доигровки чемпионатов. Напомним, что только официальное распоряжение, запрещающее доигровку указанных соревнований, может оправдать их досрочное завершение, а это из решения судьи не очевидно.

    У LFP все еще есть возможность возобновить чемпионат в соответствии с циркуляром УЕФА от 23 апреля, чтобы завершить соревнования и определить итоги по спортивному принципу. Возобновление сезона позволит 20 клубам спокойно подготовиться к сезону-2020/21. В противном случае "Лион" продолжит предпринимать действия», — говорится в заявлении клуба.

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