«Бавария» — «Айнтрахт»: счет матча 2:1, обзор голов

Мюнхенскаяодержала домашнюю победу над франкфуртским(2:1) в матче 1/2 финала Кубка Германии.

Счет в матче на 14-й минуте открыли хозяева. Коман забросил мяч к штрафной «Айнтрахта», где Левандовски в борьбе сбросил мяч на Мюллера, а Томас исполнил идеальный навес в центр владений Траппа, откуда набежавший Перишич ударом головой отправил мяч точно в цель.

На 69-й минуте гости отыгрались. Камада получил пас на левом краю штрафной «Баварии», на силу пробил и после рикошета от Боатенга мяч отлетел к Да Косте, после чего последовал точный удар в угол ворот.

А на 75-й минуте Роберт Левандовски отправил мяч в сетку ворот ударом из пределов чужой штрафной после удачной передачи от Дэвиса.

В финале турнира «Бавария» встретится с «Байером», обыгравшем накануне «Саарбрюккен» (3:0). Встреча состоится 4 июля на «Олимпиаштадионе» в Берлине.