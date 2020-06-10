ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Финал ЛЧ может пройти в ЛиссабонеЕврокубковая путаница. Лиссабон лидирует в борьбе за «Финал восьми» Лиги чемпионов
  • 19:01
    • Апелляция «Ман Сити» по поводу исключения из ЛЧ рассмотрена
  • 23:49
    • «Бавария» обыграла «Айнтрахт» и вышла в финал Кубка Германии
  • 23:19
    • «Бенфика» упустила победу над «Портимоненсе»
  • 20:27
    • Кашшаи: VAR будет работать на 95-98% матчей РПЛ
  • 20:16
    • Регламент Кубка Италии будет временно изменен
    Все новости спорта

    «Бавария» обыграла «Айнтрахт» и вышла в финал Кубка Германии

    «Бавария» — «Айнтрахт»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии Бавария Айнтрахт Франкфурт
    Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1) в матче 1/2 финала Кубка Германии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 14-й минуте открыли хозяева. Коман забросил мяч к штрафной «Айнтрахта», где Левандовски в борьбе сбросил мяч на Мюллера, а Томас исполнил идеальный навес в центр владений Траппа, откуда набежавший Перишич ударом головой отправил мяч точно в цель.

    На 69-й минуте гости отыгрались. Камада получил пас на левом краю штрафной «Баварии», на силу пробил и после рикошета от Боатенга мяч отлетел к Да Косте, после чего последовал точный удар в угол ворот.

    А на 75-й минуте Роберт Левандовски отправил мяч в сетку ворот ударом из пределов чужой штрафной после удачной передачи от Дэвиса.

    В финале турнира «Бавария» встретится с «Байером», обыгравшем накануне «Саарбрюккен» (3:0). Встреча состоится 4 июля на «Олимпиаштадионе» в Берлине.

    Кубок Германии. 1/2 финала
    «Бавария» — «Айнтрахт Ф» — 2:1 (1:0)
    Голы: Перишич, 14 (1:0). Да Коста, 69 (1:1). Левандовски, 74 (2:1)«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Киммих, Мюллер, Перишич (Эрнандез, 61), Коман (Тиагу Алькантара, 62), Горецка (Хави Мартинес, 86), Дэйвис, Левандовски«Айнтрахт Ф»: Трапп, Абраам, Хинтереггер, Чэндлер, Туре (Да Коста, 66), Н`Дика, Ильзанкер (Торро, 77), Роде, Кор (Дост, 77), Гачинович (Камада, 66), Андре СилваПредупреждения: Перишич, 44. Андре Силва, 88. Эрнандез, 90+3. Хинтереггер, 90+3
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Еврокубковая путаница. Лиссабон лидирует в борьбе за «Финал восьми» Лиги чемпионов
  • Вчера в 20:10
    •
  • Прогноз
  • «Севилья» — «Бетис»
  • 1.95
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли «Бавария» в финал Кубка Германии?
  • «Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Вернется ли «Бенфика» к победам?
  • «Портимоненсе» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • Как завершится севильское дерби?
  • «Севилья» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Возвращение Ла Лиги. Битва «Большой Двойки», «Эспаньол» в опасности и кудесник МессиВсе что нужно знать о возобновляющемся чемпионате Испании по футболу 09/06/2020 в 23:450
  • 21:06
    • Последнее тестирование на коронавирус в АПЛ дало один положительный результат
  • 18:49
    • Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух боев в 2021 году
  • 16:52
    • Утверждена дата возобновления сезона в MLS
    Габриэль Батистута Футбол Жаркий матч золотого сезона «Ромы». О римском дерби в 2001-м годуДо рестарта чемпионата Италии осталось совсем чуть-чуть, перед его возобновлением вспомним о сезоне, в котором «скудетто» завоевала «Рома» 09/06/2020 в 22:150
  • Экспресс дня

  • Что принесет первый матч Примеры после рестарта?
  • 3.45
    •
  • 00:56
    • СМИ: ЦСКА — фаворит в борьбе за Ларина
  • 00:41
    • «Боруссия» Д готова продать Санчо на 115 млн евро
  • 00:38
    • Шунин: Наша сборная выступает достойно — это говорит об уровне РПЛ
    Тимо Вернер Футбол Трансферный дайджест. 2-8 июняКуда перейдет Вернер, договорится ли «Барселона» с «Интером», уедет ли Миранчук в Италию и другие трансферные новости последних дней 09/06/2020 в 00:490
  • 16:36
    • «Локомотив» и «Сельта» не могут сойтись в цене на Смолова
  • 15:15
    • «Зенит» предложил Смольникову новый контракт
  • 11:18
    • Федерер пропустит остаток этого сезона
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Прогноз на матч Белененсеш — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Севилья — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Тондела — Авеш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.45
  • Экспресс дня 11 июня
  • Сегодня в 23:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие