Стали известны условия переезда «Тамбова» в Нижний Новгород

рассмотрит вариант с постоянной передислокацией в Нижний Новгород для проведения домашних встреч, если не сможет пройти лицензирование для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21.

«На данный момент мы прикладываем все усилия, чтобы получить лицензию для ФК "Тамбов", чтобы играть в следующем сезоне в Тамбове.

Если мы будем понимать, что при лицензировании у нас будут проблемы со стадионом, тогда мы переедем.

На данный момент все усилия направлены на то, чтобы играть в Тамбове», — сказал спортивный директор тамбовчан Павел Худяков ТАСС.

В нынешнем сезоне «Тамбов» принимал своих соперников на двух стадионах чемпионата мира, — «Мордовия-Арене» в Саранске и стадионе «Нижний Новгород».

Перед возобновлением сезона, которое намечено на 19 июня, «Тамбов» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. 0