Форвард «Челси» может продолжить карьеру в «Валенсии»

Форвард «Челси»может перейти летом в «Валенсию», утверждает Sport.es.

По информации источника, 32-летний футболист не будет продлевать контракт с «синими», поэтому летом станет свободным агентом.

Агенты игрока уже предложили его услуги «Валенсии», но испанский клуб пока сомневается в подписании Педро из-за его высокой зарплаты.

Педро является воспитанником «Барселоны» и выступал за первую команду «сине-гранатовых» с 2005 по 2015 год. В его активе 321 матч за «Барсу», в которых он забил 99 мячей. В составе «Челси» на счету испанца 201 матч и 43 мяча. 0