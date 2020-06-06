Сульшер поделился ожиданиями от возобновления АПЛ

Главный тренерпрокомментировал скорое возобновления чемпионата Англии.

«Первый матч у нас через две недели. Так что, нам нужно усерднее заниматься, чтобы превзойти лучшую игру. Все понимают, что в матче с "Тоттенхэмом" мы должны показать лучшую игру. Понимаю, что нас ждет важный матч.

В последние дни погода фантастическая. Поэтому я уверен, что наши футболисты будут правильно настроены на предыдущую встречу», — приводит слова Сульшера MUTV.

Напомним, рестарт АПЛ состоится 19 июня. В этот день «МЮ» встретится с «Тоттенхэмом» в рамках 30-го тура. 0