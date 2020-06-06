«Шахтер» — «Десна»: счет матча 3:2, обзор голов

Донецкийодержал домашнюю победу над черниговской(3:2) в матче 3-го тура плей-офф чемпионов чемпионата Украины.

Счет в матче уже на 4-й минуте открыли «горняки» — отличился Фернандо. А на 25-й минуте Марлос удвоил преимущество «Шахтера», не реализовав пенальти, но сыграв на добивании.

На 32-й минуте «Десна» отквитала один мяч — Денис Фаворов реализовал пенальти. Но на 51-й минуте Марлос оформил дубль, восстановив отрыв «Шахтера».

Окончательный счет на 88-й минуте установил Филипп Будковский.

«Шахтер» с 62 очками возглавляет таблицу чемпионата Украины, а «Десна» на 3-м месте — 46 очков.

В параллельном матче луганская «Заря» на своем поле одолела «Колос» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 13-й минуте забил Владислав Кабаев.

Отметим, что «Колос» доигрывал матч вдесятером — нападающий Олег Кожушко получил две желтые карточки.

Клуб из Луганска с 49 очками идет вторым. 0