Модрич рассказал о конфликте Роналду и Моуринью

Полузащитникрассказал о конфликте главного тренерас форвардомво время их совместной работы в мадридском клубе.

«Я был удивлен реакцией Моуринью. Мы выиграли со счетом 2:0 в Кубке Испании. Роналду не бегал за соперниками на вбрасывании, и Жозе был в ярости из-за этого. Они долго спорили на поле.

Вернувшись в раздевалку в перерыве, я увидел отчаянного Роналду, он был на грани слез и сказал: "Я делаю все возможное, а он продолжает критиковать меня". Зашел Моуринью и начал критиковать португальца за его действия во время игры.

Они разгорячились, что только вмешательство других игроков позволило избежать реальной драки между ними», — цитирует Модрича Marca. 0