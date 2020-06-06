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    Модрич рассказал о конфликте Роналду и Моуринью

    Футбол Футбол Испании Реал Мадрид Между тем Скандалы
    Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал о конфликте главного тренера Жозе Моуринью с форвардом Криштиану Роналду во время их совместной работы в мадридском клубе.

    Лука Модрич
    Лука Модрич

    «Я был удивлен реакцией Моуринью. Мы выиграли со счетом 2:0 в Кубке Испании. Роналду не бегал за соперниками на вбрасывании, и Жозе был в ярости из-за этого. Они долго спорили на поле.

    Вернувшись в раздевалку в перерыве, я увидел отчаянного Роналду, он был на грани слез и сказал: "Я делаю все возможное, а он продолжает критиковать меня". Зашел Моуринью и начал критиковать португальца за его действия во время игры.

    Они разгорячились, что только вмешательство других игроков позволило избежать реальной драки между ними», — цитирует Модрича Marca. 0

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