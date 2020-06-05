«Сочи» и «Краснодару» разрешили проводить матчи со зрителями с 21 июня

смогут проводить домашние матчи Российской премьер-лиги в присутствии зрителей, сообщает Telegram-канал «Ложа прессы».

Из постановления губернатора Краснодарского края следует, что разрешено проведение «с 21 июня профессиональными спортивными лигами профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта с участием не более 10 процентов зрителей от вместимости спортивного объекта».

При этом «Сочи», согласно календарю РПЛ, примет «Ростов» 19 июня. В связи с этим клубу нужно или снова договариваться с властями или просить РПЛ о переносе игры.

У «Краснодара» такой проблемы нет, так как матч с «Динамо» запланирован на 21 июня.

Ранее стало известно, что чемпионат России возобновится 19 июня. 0