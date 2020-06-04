Главный тренер «Арсенала» общался с Аршавиным по поводу Азмуна

Иранский нападающий петербургскогоможет продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает AreaNapoli.

По данным издания, в услугах форварда заинтересован «Арсенал». Источник отмечает, что главный тренер «канониров» Микель Артета уже контактировал по поводу Сердара со своим бывшим партнером по «Арсеналу» Андреем Аршавиным.

Сам иранец не против сменить клубную прописку и перебраться в чемпионат из топ-5 рейтинга УЕФА. Также на Азмуна претендуют «Наполи», «Милан» и «Вест Хэм».

Действующий контракт Азмуна в «Зените» рассчитан до 30 июня 2022 года. В сезоне-2019/20 нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив 14 мячей. 0