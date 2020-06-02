Евсеев: Пауза в чемпионате может сказаться на травмах, игровых действиях

Главный тренер «Уфы»рассказал о подготовке команды к возобновлению чемпионата России, намеченному на 21 июня.

«Нужно продолжать чемпионат или нет — информация менялась каждый раз. Самое главное, что турнир продолжится. Нам тут очень нравится, условия все есть для работы.

Есть восстановительный центр, поле, которое позволяет тренироваться в двухразовом режиме. Тут качественно относятся к команде. Обслуживающий персонал нам предоставляет практически всё.

Всем понятно, что такая пауза может сказаться на травмах, игровых действиях. Товарищеских матчей не будет, а хотелось бы их провести как можно больше.

По мере возможностей команда будет наигрывать связи. Когда стала известна дата возобновления чемпионата, мы скорректировали сроки сборов.

На нашем стадионе меняется старое искусственное поле на новое, поэтому у нас не получилось тренироваться на нашей арене.

Но даже в глубинке есть все условия для тренировок», — сказал Евсеев в программе «8-16» на телеканале «Матч Премьер». 0